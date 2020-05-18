Virüse karşı yeni siperlik

Koronavirüs salgını, yeni tasarımları ve fikirleri de beraberinde getirdi. Salgınla birlikte maske takmak zorunlu hale gelirken, daha etkili korunma isteyenlerin günlük maskelerin üzerine kullanılan şeffaf siperliklere ilgisi de arttı.

Mevcut şeffaf siperlikleri inceleyen dört genç bir araya geldi, virüsle temas riskini en aza indiren yepyeni bir tasarıma imza attı. Gençlerin Maskeleton adını verdikleri siperlik tasarımı, ETMK, Maya Girişim Merkezi ve Design Mesh Innovation Lab yürütücülüğündeki 'Designathon for Cure'da desteklenmeye değer bulunan 7 proje arasında yer aldı. Sokakta ve iş yerinde, virüsten korunmayı artırmak için cerrahi maskelerle birlikte kullanılan şeffaf siperlikler ne kadar koruyor? İşte bu sorudan yola çıkan genç tasarımcılar, kullanımı gittikçe artan siperlikleri inceledi ve daha iyi koruma sağlayan ve tek kullanımlık cerrahi maskelerin gün içindeki kullanım süresini de uzatan yepyeni bir tasarıma imza attı.

Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Aleyna Duman'ın ortak tasarımcı olarak yer aldığı; Mehmet Akif Dalaslan, Feyza Dalaslan ve Evrim Koruyan'dan oluşan 4 kişilik ekibin hazırladığı Maskeleton tasarımı, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Maya Girişim Merkezi ve Design Mesh Innovation Lab öncülüğündeki 'Designathon for Cure'da desteklenmeye değer 7 projeden biri seçildi. 'Designathon for Cure' yarışması; tasarımın gücüyle, tüm dünyanın yüzleşmekte olduğu Koronavirüs krizinin yarattığı problemleri anlamak ve dayanışma içerisinde birlikte çözüm geliştirmek fikrinden yola çıktı.

Virüsten korunmada avantaj sağlıyor

Komple yüz siperliği, ağız ve burunu kapatan maskeleri sadece dışarıdan gelen parçacıklara karşı koruyor. Cerrahi maskenin yüze tam oturmasına ise bir katkısı yok. Maske ile yüz arasındaki boşluklar ve maskenin yanlış kullanımı da riski artırabiliyor. Dört gencin tasarladığı Maskeleton ise; burun, yanaklar ve çevresini tamamen kavrıyor. Ön cephesindeki plastik malzeme, kullanıcıdan karşıya parçacık sıçramasını engellediği gibi dışarıdan gelen parçacıkların da ağız ve burunu kapatan günlük kullanılan cerrahi maskeye ulaşmasını engelliyor.

Tek kullanımlık maskenin gün içindeki ömrünü uzatıyor

Maskeleton ayrıca yan kısımlarında bulunan hava kanalları sayesinde doğrudan önden değil, yanlardan hava girişine imkan veriyor. Burun ve ağzı kapatan tek kullanımlık cerrahi maske ile Maskeleton arasında bulunan 1-2 cm'lik boşluk, havanın içeride rahat dolaşımını sağlıyor. İçerde kullanılacak her çeşit maskenin takılıp çıkarılması ise Maskeleton'un basit klipsli yapısı ve kemerli şekli ile pratik olarak yapılabiliyor. Maskeleton'un iç yüzeyindeki bu mini tutamaçlar sayesinde, her türlü maske yüze tam olarak oturuyor ve sızdırmaz bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece maske kullanımını hiç bilmeyenler bile bulaşma ve bulaştırma riskini minimize ederek rahatlıkla maske kullanabiliyor. Dış temas ve darbelere karşı koruması olan Maskeleton, tek kullanımlık maskenin gün içindeki kullanım süresini de uzatıyor.