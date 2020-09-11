Volkan Bayar davasında karar verildi

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklu yargılandığı davada, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Volkan Bayar’ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Y. ise ‘delil yetersizliği’ nedeniyle beraat etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile onu azmettirdiği öne sürülen Saadet Aylin Y..'nin yargılandığı dava karar aşamasına geldi. Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, tutuklu sanık Volkan Bayar’ın tasarlayarak kasten öldürme, tutuksuz yargılanan Saadet Aylin Y.'nin ise ‘azmettirme’ suçundan kez 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki eğitim fakültesinde 5 Nisan 2018'de meydana gelen olayda, araştırma görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Üniversitede yaşanan dehşetin ardından Volkan Bayar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında da 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Volkan Bayar ile azmettirici olduğu öne sürülen eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edilirken dava süreci karar aşamasına geldi. Bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, tutuklu olduğu Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanmak istemediği için duruşmaya katılmadı. ​Tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulunarak hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

Duruşma savcısı, Volkan B.’nin tasarlayarak kasten öldürme, tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Y.’nin ise ‘azmettirme’ suçundan kez 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.