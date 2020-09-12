WBots İle Haberleri Otomatik Çekin

WBots; Öncelikli olarak Haber Ajansları ve diğer haber kaynaklarından haber sitelerinin içerik çekebileceği bir otomasyon sistemidir.

AA, DHA ve İHA Haber Ajansı Aboneliği olan herkes, haber ajansları modülünden yararlanabilirken, kaynak göstererek yayın izni verebilen diğer büyük haber sitelerinden de haber çekmeniz konusunda sizlere otomasyon noktasında yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de Haber sektörü ciddi bir rekabet ortamında sürmektedir. Haberlere hızlı ulaşım ve hızlıca yayın yapabilmek oldukça önemlidir. Bu tür durumlarda ya çok sayıda editör ile çalışıp iş paylaşımı yapılarak işler yürütülmekte ya da daha az sayıda editör veya bireysel olarak haber otomasyon sistemleri / haber botları ile içerikler filtrelenerek tasnif edilmekte. Tabii ki her iki durumunda kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmakta.

Yüksek performans / verimlilik istendiği ve başarı elde edilmesi arzulandığında, sağlam bir ekip ve otomasyon yazılımı olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu durumda da size yardımcı olacak otomatik haber botu bulmak oldukça karmaşık bir araştırma ve geliştirme süreciyle karşı karşıya gelmemize sebebiyet veriyor.

WBots; otomatik bot arayanlara haber alanı ve yanı sıra bir çok kategoride oldukça geniş bir yelpazede kaynak, özelleştirme ve metin / resim özgünleştirme gibi gelişmiş algoritmalarla destek olmaktadır. Özellikle bir çok haberin aynıyla yayınlandığı var sayılırsa normal botlarda bu seo açısından direkt olarak spam olarak algılanmakta. Ancak WBots metin / resim özgünleştirme sistemleri yanı sıra, gelişmiş değiştirici ve spinner özellikleri ile de rakiplerinizin bir tık önüne geçmenize olanak sağlıyor.

Özellikle haber ajansları için haberin birçok parametresi içerik otomasyonu sayesinde içerik içerisinde rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Standart otomatik haber çekme botu kullanıcıları direkt olarak içeriği yayınlamanıza olanak sağlarken, WBots; içerik içerisinde başlık, açıklama, yazar, il, ilçe vb. bilgilerin konumlandırılmasından, keywords bulunmayan durumlarda oto keywords oluşturmaya, videosu bulunan ama resmi bulunmayan haberler için oto resim oluşturmaya kadar daha onlarca fonksiyonu ile çok geniş bir özelleştirme imkanı sunmaktadır.

Standart otomatik haber botu kullanan haber siteleri, WBots otomatik haber çekme botu / botları kullanan sitelere göre bu durumda bir sıfır geride başlamış oluyorlar. Özellikle de bu otomasyon çağında en iyi çözümler, rekabetin yoğun olduğu haber gibi alanlarda bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırıyor.