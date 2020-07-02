Web Tasarım Ücretlerini Belirleyen Faktörler Neler?

Özellikle web dünyasına kendi içeriklerini yeni sunacak birey ve firmaların web tasarım masraflarını yüksek görmeleri gayet normal.

Bir sitenin tasarlanması aşamasında kullanılan çok çeşitli kriterlerden her biri fiyatlandırmanın belirlenmesinde etken rol oynar. En kısa haliyle site düzenlemesinde ne kadar emek harcanırsa masrafı o kadar artar denilebilir. Bu doğrultuda sitede kullanılan her ekstra özellik ücrete konulan bir artıdır. Ayrıca, kaliteli altyapıya ve içeriğe sahip olan sitelerin yüksek fiyatlandırmalara sahip olması gayet normaldir.

Site içerisinde kullanılan metinlerin özgünlüğü ve SEO uyumlu olması içerik bakımından en önemli artılardan biridir. Özgün içeriğe sahip sitelerde gayet tabii orijinalliğinden dolayı daha iyi bir izlenim sergilenir. SEO uyumlu olması yani arama motorlarında uyumlu ve içeriğe ilişkin aramalarda sitenin ilk sıralarda olması ise sitenin keşfedilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Bu özellikler ayrı birer emek ve uzmanlık gerektirdiğinden web tasarımın ücretlendirmesinde yüksek derecede etkilidir.

Diğer taraftan sitede bulunan görsel ögeler ve kullanım şekilleri de ücretlendirmede belirleyicidir. Kullanılan görsellerin resim, animasyon ya da video gibi farklı materyaller içermesinin yanı sıra bu görsellerin konumlandırılması ve özgünlüğü de önemlidir. Doğru ve özgün görsel içeriğin hazırlanması ancak bir grafik tasarım uzmanı dahilinde gerçekleştirilebileceğinden görsellerin de ücretlendirme üzerinde etkisinin yüksek olduğu söylenebilir.

Sitelerin kullanım amacı da değişkenliğiyle etken bir faktördür. Bireysel kullanıma yönelik sitelerde özgün tasarımlar şart olmadığı için daha ucuza mal edilebilirken, kurumsal kullanıma yönelik tasarlanan sitelerde marka değerini üst seviyede tutmak için özel tasarımlar kullanılmalıdır. Sonucunda bu durum da ücretlendirmeleri yükseltebilmektedir.

Tasarımı yapılacak sitede kullanılacak sayfa sayısı, içeriğinde etken olacak lisans ve sertifikalar, site sahiplerinin taleplerinden doğan her türlü eklenecek özellik ve daha fazlası web tasarım fiyatları üzerinde etkili olarak sayılabilecek diğer özelliklerdendir.

Web tasarım masrafları zarar mıdır?

Özellikle web dünyasına kendi içeriklerini yeni sunacak birey ve firmaların web tasarım masraflarını yüksek görmeleri gayet normal. Ancak kurumsal web tasarım konusunda kalite arttıkça fiyat da doğru orantılı olarak artmaktadır. Özellikle kurumsal firmaların kazanca yönelik tasarlamak istedikleri sitelerinde kaliteli altyapıya sahip olmaları yerinde ve mantıklı bir yatırım olarak görülmelidir.

İnternet üzerinde kaliteli bir altyapıya sahip olmak ziyaretçi sayısını ve talepleri artıracağından yapılan masrafların geri dönüşü kısa sürede gerçekleşecektir. Açıkçası web tasarım masrafları zararın aksine kazanç getirir.