Yasağa uymayanlara ceza yağdı

Adana’da İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.

Yasağa uymayanlara ceza yağdı
12 Nisan 2020 Pazar 10:53

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adana’da vatandaşlar evlerine kapandı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Polisi kandıramadı

Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Denetimde durdurulan bir sürücü hastası olduğunu, bu nedenle hastaneye gittiğini söyledi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu iddia eden bir sürücünün de oto tamircisi olduğu belirlendi. Polis ekipleri sürücülerin bahanesinin geçerli olmaması nedeniyle 789 lira para cezası uyguladı. Öte yandan hastane personeli olduğunu söyleyen bir vatandaşa polis ekiplerince maske verildi.

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