Yasak kalktı yoğunluk oluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece yarısı sona ermesiyle İzmir'in pek çok noktasında yoğunluk oluştu.

Kentten ayrılmak isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından sefer yapacak otobüslere binmek üzere İzmir şehirler arası otobüs terminaline geldi. Otobüslerin sefer saatlerini bekleyenleri, güvenlik görevlileri maske takmaları konusunda sık sık uyardı. Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuklara yerleştirildi. Sağlık çalışanı olarak görev yapan Ömür Sarıtoprak, otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının başarılı bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek "Otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Bir artı bir şeklinde oturuluyor. Dezenfekte şartları sağlanmış. Firmalar her türlü kurala dikkat ediyor. O açıdan bakınca biz de daha güvenli seyahat etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Talep çok

Ramazan Bayramı'ndan dolayı iki haftadır İzmir'de bulunan Göktürk Ulubey, "Bayram vesilesiyle ailemizin yanında bulunduk. Yasak nedeniyle yaşadığımız şehre dönemedik. Yasak bugün kalkıyor biz de Ankara'ya geri dönüyoruz." dedi. Otogarda yazıhane işletmecisi olan Hıdır Yılmaz, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluğun başladığını belirtti. Bilet satışlarında da yoğunluk olduğunu söyleyen Yılmaz, "Otobüslerde yüzde elli oturma kapasitesi var. Talep çok. Mecburen sefer sayılarını artırmak zorundayız. Günde 10 araba kaldırıyorduk. Bundan sonra artış olacağına inanıyoruz." dedi.

Manisa

Manisa'da sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Türkiye genelinde önceki gün 00.00 itibarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Manisa'da da çok sayıda sürücü yollara çıktı. İl genelinde 3 Nisan'da başlayan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli tünelleri ile E-96 kara yolunun her iki yönünde yoğunluk oluştu.

316 kişiye ceza kesildi

Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye 584 bin lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürdü. Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 2 günde 316 kişiye işlem yapıldı, 584 bin 24 lira ceza kesildi. Bu kişilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İzmir'de 1036 kişiye ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da sona erdi. İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ıssız kalan caddeler tekrardan hareketlendi. Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladı. Emniyetten alınan bilgiye göre, 1036 kişiye 2 milyon 238 bin 197 TL idari para cezası, 5 kişiye ise adli işlem yapıldı. Ayrıca, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardında İzmir - Manisa yolunda yoğunluk oluştu.