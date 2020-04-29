Yemek Kartı Nedir?

Yemek kartı, firmaların çalışanlarına yemek için para ödemek yerine, ön yüklemeli verdiği karttır.

Şuanda en çok tercih edilen yemek kartı Multinet'tir.

Multinet, 1999 yılında kurulmuştur bir şirkettir. Büyük bir gelişme gösteren MultiNet 2010 yılında Fransız şirket olan Groupe Up’a satılmıştır. Yemek kartı, her geçen gün müşterilerinin harcamalarını kolaylaştırmak için gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. Kartın geçerli olduğu her işyerinde kolaylıkla harcama imkanı sunulmaktadır.

Multinet kartı ile yalnızca kafe ve restoranlarda değil aynı zamanda anlaşmalı pastahane ve marketlerde de kullanılabilmektedir. Bu avantajlardan dolayı karta sahip olan çalışanlar istedikleri yerde yerde harcama yapabilmektedir.

Yemek Kartları Nerede Geçer?

Bu kart öncelikle şirketlerin çalışanlarına karta üye istedikleri yerde istedikleri yemeği yiyebilme imkanını sağlamaktadır. Bu konuda Türkiye’nin her tarafında anlaşmalı bulunan binlerce yemek firması, restaurant zinciri iş yerinde kart ile yemek yiyebilirsiniz.

Bunun haricinde yemek kartınızla anlaşmalı alışveriş marketlerinden de alışveriş yapabilirsiniz. Paraloji.com'un sürekli güncellediği multinet geçen marketler listesini takip edebilirsiniz.

Konaklama (Otel vs) için de kullanılabilir.

Benzin istasyonlarında kullanılabilir.

Yemek Kartı Geçen Marketler

İstanbul: Alaturka Kebap, Ahlat Gıda, Akat Cafe Pastane, Aden Otel, Akben Turizm diye devam etmektedir. En güncel listeye ise aşağıdaki link üzerinde İl, İlçe ve Mahalle tercihi yaparak ulaşabilirsiniz.

Sürekli multinet geçen yerler değişmektedir. Anlaşma yapan firmalar veya anlaşma iptal eden firmalar bulunmaktadır. Bunun için firmaları sürekli takip etmek gerekmektedir.

Yemek Kartı’nın Sağladığı Avantajlar

Vergi avantajı sağlar ve yemek maliyetlerini azaltır.

Çalışanların yemek giderleri kontrol edilebilir.

Karta sahip olan çalışan da kendi harcamalarını kontrol edebilir hatta harcama limiti koyabilir.

Kart kullanıcıları karta yükleme yapıldığını internet üzerinden takip edebilir.

Kartın kaybolması durumunda aynı bilgiler ve bakiye başka karta aktarılabilir.

Yeni teknoloji ile artık karekod uygulamasıyla kart taşımaya da gerek kalmamıştır.

Yemek Kartı Başvurusu Yapma

Yemek kartını talep etmek demek, sistemine yeni bir çalışanı eklemek demektir.

Kart sisteminde yer alan “ Çalışanlar ” sayfasından bu işlem rahatlıkla yapılabilmektedir. Kart sahibi olacak yeni çalışan kişinin bilgileri sisteme girildikten sonra kayıt butonuna basılması yeterlidir.

Yemek Kartı Nasıl İptal Edilir?

Yemek kartı iptali, kısaca çalışan personelin işten çıkması anlamına gelir.

Yine kart başvurusu yapmak gibi, MultiNet sisteminde yer alan “ Çalışanlar ” sayfasında bulunmaktadır.