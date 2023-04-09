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Yeniden Refah Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

- Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu:- "Türkiye'de 81 ilde kendi logomuzla seçimlere katılıyoruz. Ancak tabii ki daha önce yaptığımız ittifak protokolü çerçevesinde Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde seçimlere girmiş oluyoruz"

Yeniden Refah Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
09 Nisan 2023 Pazar 17:57

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve beraberindekiler, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Pamukçu, aday listesinin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak yoğun çalışma sonunda tüm illeri kapsayan listeleri bugün YSK'ye verdiklerini söyledi.

Seçim takvimi açısından sürenin çok kısa olmasının yoğun bir çalışmayı gerektirdiğini belirten Pamukçu, "Verdiğimiz listeler 81 ili kapsıyor. Türkiye'de 81 ilde kendi logomuzla seçimlere katılıyoruz. Ancak tabii ki daha önce yaptığımız ittifak protokolü çerçevesinde Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde seçimlere girmiş oluyoruz." diye konuştu.

Seçimlerin millet ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen Pamukçu, "Bu seçimden inşallah yüz akıyla çıkmış olacağız. Şimdiden partimize gönül vermiş olan bütün seçmenlerimize huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerinden azami desteği beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." dedi.

Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu dile getirdi.

Etiketler; #14 Mayıs #Yeniden Refah Partisi #ysk
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