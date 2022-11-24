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YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen mezarı başında anıldı

YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen mezarı başında anıldı
24 Kasım 2022 Perşembe 12:51

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan-roketli saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezarı başında anıldı.

Ayşenur öğretmenin Nizip ilçesindeki mezarına ilk olarak annesi Hayriye Alkan geldi ve gözyaşı dökerek dua okudu.

Kızının kabrine karanfil bırakan anne Alkan, "Vatanımız var olsun, bayrağımız hep dalgansın, kızımın Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

Türk bayraklarıyla donatılan Alkan'ın mezarını, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da ziyaret etti.

Öğretmenin kardeşi Mehmet Alkan'a başsağlığı dileğinde bulunan Çağlar ve Sarı, dua okudu, mezara karanfil bıraktı.

Ayşenur öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen Kaymakam Çağlar, "Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit yakınlarımızın yanındadır. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sarı ise hain terör saldırısını kınayarak, "Ayşenur öğretmenimizin yokluğu, bu anlamlı günde bizi derinden etkiledi. Çok hüzünlüyüz. Öğretmenimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun. Vatanımız, milletimiz var olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

- İlçedeki öğretmen ve öğrenciler de ziyaret etti

Nizip'teki bazı okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri de Alkan'ı unutmadı. Ziyarette öğrenciler, öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua okudu.

Nizip Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Halil Çetin, Öğretmenler Günü'nde matem içerisinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu kutlu günümüzü, matem ve yas içerisinde geçiriyoruz. Rabbim hocamıza rahmet eylesin. Biz biliyoruz ki ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde mihenk taşı öğretmenlerdir. Maalesef hocamız, hain terör saldırısında aramızdan ayrıldı ama ben inanıyorum ki bugün kabri başında olan bu öğrenciler, hocamızın emanetine sahip çıkarak ülkemizi daha iyi seviyelere ulaştıracaklardır."

Öğrencilerden Hüseyin Yiğit ise Öğretmenler Günü'nü buruk şekilde yaşadıklarını ifade ederek, üzüntüsünü dile getirdi.

Etiketler; #Ayşenur Alkan #gaziantep #karkamış #nizip #terör saldırısı
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