YTB Başkanı Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlere dikkati çekti:

- "2012 yılında yapılan kanun değişikliğiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bulundukları yerlerde oy kullanma hakkını getirdik"- "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın otomatik bilgi paylaşımı meselesinden emeklilik meselesine, askerlikle alakalı konulardan telefon ve araba meselesine kadar birçok konunun yakın takipçisiyiz"

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 2012'de yapılan kanun değişikliğiyle yurt dışında yaşanan Türk vatandaşlarına bulundukları yerde oy kullanma hakkı getirilmesinin önemine dikkati çekerek, gelecek seçimde de vatandaşların demokratik hakkını kullanarak sandığa gitmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Eren, Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Stadtallendorf kasabasındaki Stadtallendorf Camisi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda Eren'in yanı sıra Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Ramazan Dağlı da yer aldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da Türk ve Müslüman nüfusunun hiç bu kadar yüksek olmadığını işaret ederek, tarihin eşsiz bir dönemine şahit olduklarını kaydetti.

Almanya'da 3,3 milyon Türk'ün, Avrupa genelinde ise 5 milyon Türk'ün yaşadığını hatırlatan Eren, "Son 15 yılda insan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızla çok daha yakından ilgilenen bir Türkiye var." dedi.

Eren, YTB'nin, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik hizmetler üretmeye gayret eden bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Kurumumuzda Almanya'dan Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan burada doğmuş büyümüş, ana dili Almanca, Fransızca, Felemenkçe olan çok fazla kardeşimiz var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik birçok çıkan düzenlemenin de arkasında bizim kurumumuzun olduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.

Bunların en önemlisinin 2012'de yapılan kanun değişikliğiyle yurt dışında yaşanan Türk vatandaşlarına bulundukları yerde oy kullanma hakkı getirilmesi olduğunu söyleyen Eren, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın otomatik bilgi paylaşımı meselesinden emeklilik meselesine, askerlikle alakalı konulardan telefon ve araba meselesine kadar birçok konunun yakın takipçisiyiz." ifadesini kullandı.

Eren, bunun yanı sıra Türkçenin ve Türk kültürünün yaşatılmasıyla ilgili projelere destek verildiğini, her sene bine yakın gencin Türkiye'ye götürüldüğünü de ifade etti.

- "Büyük dağın dumanı büyük olur"

Türkiye'nin yıllar içerisinde güçlendiğine işaret eden Eren, "Büyük dağın dumanı büyük olur, Türkiye güçlendikçe sorunlarının da Türkiye'nin uğraştığı meselelerin de çapı büyüdü. Ancak Türkiye her sorunun üstesinden gelecek gayreti ve azmi göstermekten geri durmuyor." diye konuştu.

Eren, Almanya'da artan ırkçı saldırılara da dikkati çekerek, Türklerin haklarının korunması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

- Avrupalı Türkler Konteyner kenti

Yurt dışında yaşayan Türklerin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketlerine gönderdikleri yardımları hatırlatan Eren, "Depremde sadece bizim kurumun organize ettiği desteklerle, biz Malatya Doğanşehir'e bağlı Polat köyünde, 200 konteynerlik bir Avrupalı Türkler konteyner kenti kurduk, yurt dışındaki vatandaşlarımızın destekleriyle." ifadelerini kullandı.

Eren, Elbistan ve Hatay'da da benzer yardım faaliyetlerinde bulunulduğunu belirterek, Türkiye'de bir olay olduğunda yurt dışında yaşayan vatandaşların gösterdiği hassasiyetin altını çizdi.

Seçimlerde yurt dışında yaşayan Türklerin demokratik hakkını kullanarak sandığa gitmesinin önemini vurgulayan Eren, vatandaşlara kolaylık olsun diye bu seçimlerde Almanya'da 12 yeni sandık bölgesi oluşturulduğunu söyledi.

Eren, son olarak Anadolu Okuma Evi Projesi kapsamında YTB'nin, Avrupa'daki derneklerde 34 kütüphanesi olduğunu ve ihtiyaca göre Stadtallendorf için de her kütüphanede bulunan 1001 kitabı gönderilebileceklerini ifade etti.