Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
0
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı

- Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı
14 Nisan 2023 Cuma 22:42

ÇANAKKALE (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesini ziyaretinde Paskalya ayinine katıldı.

Özel uçakla Gökçeada Havalimanı'na gelen Dendias, Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından karşılandı.

Kilise ziyaretinin ardından Gökçeada Metropolithanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Dendias, burada yaptığı konuşmada, son dönemde Türk ve Yunan ilişkilerinin iyi gitmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bakan Dendias, "İki ülke arasında gerilim ve tansiyon istemiyoruz. Bu ikili ilişkilerin iyilik boyutunda sürmesini istiyoruz ve diliyoruz. Bu durum Patrikhane için de öyle. Biz daha güzel adımlar atılmasını istiyoruz." dedi.

Patrik Bartholomeos, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerden mutluluk duyduklarını dile getirerek, bunun devamını temenni etti.

Dendias ile Bartholomeos, ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

- Dendias, Rum okullarını da ziyaret etti

Zeytinliköy'deki Özel Rum İlkokulu'nda sınıfları gezip öğrencilerle fotoğraf çektiren Dendias, Gökçeada'yı Koruma, Yardımlaşma, Geliştirme ve Yaşatma Derneği yöneticileriyle görüştü.

Bakan Dendias, okuldan ayrılırken yaptığı açıklamada, Gökçeada'ya Yunanistan'dan 11 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyindeki bu ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Özel Rum İlkokulu'nda 60 çocuğun eğitim gördüğü bilgisini veren Dendias, "Umarız bir sonraki dışişleri bakanının buraya ziyaretinde bu sayı 120 olacak. Biz bu durumdan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Tepeköy'deki Özel Gökçeada Ortaokulu ve Lisesi'ni de ziyaret eden Dendias, okul müdürü İoakim Makis Kamburopulos tarafından ağırlandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Agridia Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği Paskalya Yortusu ayinine iştirak etti.

Ziyarette, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı.

Etiketler; #çanakkale #Fener Rum Patriği Bartholomeos #gökçeada #Nikos Dendias #paskalya #Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias #ziyaret
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya'da iftar programına katıldı:
Sonraki Haber
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı
0
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya'da iftar programına katıldı:
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya'da iftar programına katıldı:
0
Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi
Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi
0
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi:
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi:
0
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
0
Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu:
Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu:
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.