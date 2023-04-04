Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Akar'la Hatay'da açıklamalarda bulundu:

- "Başka bir açıdan da baktığımızda bu trajedilerin ve afetlerin aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz"

HATAY (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ülkesinin, Türkiye'nin deprem felaketinin yaralarını sarmasında elinden gelen desteği verdiğini, öte yandan deprem gibi trajedilerin ve afetlerin aslında "gerginliklerin azaltılması anlamında bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu" söyledi.

Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da incelemelerde bulunmasının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Dünyanın son dönemde güvenlik anlamında yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ve iklim değişikliğiyle ortaya çıkan ve hızlı şekilde artan doğal afetlerin güvenlik anlamında yeni bir meydan okuma anlamına geldiğini vurgulayan Panagiotopoulos, "Bizler ülkeler olarak bu yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edebileceğimizi konuşmak durumundayız." dedi.

Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'nin uluslararası yardımla ilgili talebi çerçevesinde Avrupa Yardım Mekanizmasının harekete geçmesiyle ilgili üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Türkiye'de depremden etkilenen insanlara destek olabilmek ve onlarla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Panagiotopoulos, bu "dayanışma ruhu" çerçevesinde Bakan Akar'ın ziyaret önerisini kabul ettiğini ve Hatay'a bu ziyareti gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Panagiotopoulos, ziyaretinde sadece Hatay'daki felaketin boyutlarını değil bu felaketin neden olduğu yaraların sarılmasıyla ilgili harcanan çabaların boyutlarını da yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

- "(Miçotakis) Yunanistan olarak ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler"

Panagiotopoulos, "Ben Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis’in sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisi Türkiye’ye bu zor günlerin aşılmasında Yunanistan olarak ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

Panagiotopoulos, ziyaret vesilesiyle sembolik bir mesaj da vermek istediğini kaydederek şöyle konuştu:

"Benzer trajediler, bize doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, problemlerin ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Başka bir açıdan da baktığımızda bu trajedilerin ve afetlerin aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz."

İmkanlar dahilinde iki ülke arasındaki istikrar, dayanışma ve işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan Panagiotopoulos, "Sayın Bakan (Akar) bu son derece zor koşullarda göstermiş olduğunuz sıcak ilgi, yakın misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu tür felaketler hiç kimsenin hoşuna gitmez, hiç kimse bu tür felaketler sonrası mutlu olmaz. Ancak biz yine de bu felaketin bir son olmasını diliyor ve bu felaketin ülkelerimiz arasındaki istikrar ve işbirliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.