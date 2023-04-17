Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0

Yurt dışından depremzede çocuklar için oyuncaklarla gönderilen notlar duygulandırdı

- Almanya'dan gelen mektuptan:- "Selamünaleyküm güzel yürekli çocuk. O güzel yüzünde bir tebessüm olsun diye, geleceğe umutla bakabilmen için, yarınlarımızın güzel olması için milletçe gayret edip çalışıyoruz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız"

Yurt dışından depremzede çocuklar için oyuncaklarla gönderilen notlar duygulandırdı
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:36

HATAY (AA) - Bazı Avrupa ülkelerindeki gurbetçi çocukların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar ve üzerlerindeki notlar duygulandırdı.

Depremzedeler için gönderilen hediyeler ve mektuplar, İskenderun'daki AFAD merkezinde toplandı.

Oyuncaklar, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda çadır kent ve konteyner kentteki çocuklara dağıtıldı.

Oyuncaklarla gönderilen notlarda yer alan duygu dolu ifadeler dikkati çekti.

Almanya'dan gönderilen mektupta, "Biz Almanya'dan Hilal ve Alperen kardeşler. Ben 7 yaşındayım, abim ise 11 yaşında. Bu mektubu annem yazıyor, biz söylüyoruz. Depremi yaşadığınızı duyduk ve sizler için çok üzüldük. İnşallah bir daha deprem yaşamazsınız. Sizler için her zaman dua edeceğiz. Rabbimiz sizleri korusun. Sizleri hiç unutmayacağız. Allah'a emanet olun." ifadesi yer aldı.

Diğer bir mektupta da "Selamünaleyküm güzel yürekli çocuk. O güzel yüzünde bir tebessüm olsun diye, geleceğe umutla bakabilmen için, yarınlarımızın güzel olması için milletçe gayret edip çalışıyoruz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Almanya'dan kocaman yürek dolusu sevgilerle." satırlarına yer verildi.

Öte yandan, Katar'dan gelen bir mektupta ise "Bu mektubu oku lütfen. Size gerekli olan her şeyi gönderiyoruz. Lütfen üzülmeyin. Bu dünya böyle, deprem, tsunami, hortum olur. Demek bu senin kaderindeymiş ve sen bunu değiştiremezsin. Lütfen üzülme." cümleleri paylaşıldı.

Etiketler; #afyonkarahisar #almanya #çocuk #depremzede #hatay #katar #not #oyuncak
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Sinop'ta trafik kazalarını önlemek için sahipsiz köpeklere reflektif tasma
Sonraki Haber
Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü, Ramazan Bayramı'na yetiştirilecek
Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
0
"Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" projesinin ikinci ayağı Karabük'te yapıldı
0
TCG Anadolu gemisi, Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı
TCG Anadolu gemisi, Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı
0
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 500 depremzede aileye kuru gıda yardımı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 500 depremzede aileye kuru gıda yardımı
0
Gazze'de Eyyubiler dönemine ait
Gazze'de Eyyubiler dönemine ait "Kemaliye Medresesi" restore edilmeyi bekliyor
0
"AKM Çocuk Festivali" başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.