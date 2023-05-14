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Zarfların ağzını yapıştırıcı ile kapatmışlar

Antal’da yerleşik yabancıların oy kullandığı sandıktaki bazı zarfların ağzının yapıştırıcı ile kapatıldığı tespit edildi. Sandık görevlileri zorlanınca zarfları bıçakla açtı.

Zarfların ağzını yapıştırıcı ile kapatmışlar
14 Mayıs 2023 Pazar 19:52

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandık görevlileri son dakikaya kadar gelecek seçmeni bekledi. Süre sona erince önce oy pusulaları, ardından mühürler toplandı. Kapağı iple bağlı ve mühürlü olan sandıklar ise tek tek açıldı. 1 milyon 904 bin 636 seçmenin bulunduğu turizm kenti Antalya’da bazı sandıklardaki zarfların açılması sırasında ilginç anlar yaşandı. Ağırlıklı yerleşik yabancıların ikamet ettiği Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Dr. İlhami Tankut Lisesi’nde sandıklardan bazılarının içindeki zarfların ağzının, yapıştırıcı ile yapıştırıldığı tespit edildi.

BIÇAKLA AÇTILAR
Sandık görevlileri zarfların içindeki oy pusulalarına ulaşmakta fazla zaman harcayınca bıçak kullandı. Sandık kurulu başkanı elinde bir bıçakla zarfları tek tek açtı. Seçmenin yanında getirdiği yapıştırıcı ile zarfın ağzını iyice yapıştırdığı belirlendi. Oy pusulasına ya da zarfa zarar vermediği için oylar geçerli sayıldı. ()

Etiketler; #antalya
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