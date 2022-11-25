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Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak

Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak
25 Kasım 2022 Cuma 00:33

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın tam 9 aydır sürdüğünü hatırlatarak, "Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak." dedi.

Zelenskiy gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşının tam 9 aydır sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın dün başta olmaz üzere son dönemlerde Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze saldırıları sonucu ülke genelinde elektrik ve içme suyu sorunlarının şimdiye kadar sürdüğünü aktardı.

İçme suyu hizmeti açısından en ciddi sorunların Kiev, Kirovograd, Dnipro, Lviv, Poltava ve Harkiv bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenskiy, 15 bölgede ise halka elektrik verilmesinde zorlukların yaşandığını kaydederek, "Restorasyon çalışmalar tüm gün boyunca devam etti." dedi.

Cephede ilerlemeye hazırlandığımız yönler var

Cephedeki savaş faaliyetlerine değinen Zelenskiy, birkaç noktada Rus saldırıları başarılı bir şekilde geri püskürttüklerini belirterek, "Adamlarımız cesurca savunma yapıyor. Ayrıca ilerlemeye hazırlandığımız yönler var." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun sahada başarısız olduğunu savunan Zelenskiy, cephedeki başarısızlıktan dolayı Rus güçlerinin Ukrayna'da sivil ve enerji altyapılarına saldırmaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tür bir terör, Rus ordusunun Herson bölgesinden kaçmak zorunda kalmasından hemen sonra başladı. Bu, kaybedenlerin intikamıdır. Nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar. Şimdilik yapabilecekleri tek şey terör estirmek."

Rusya'nın, 9 aylık bir süreç içinde Ukrayna'ya karşı cephede bir başarıyı elde edemediğini aktaran Zelenskiy, "Siz ve ben dokuz ay boyunca geniş çaplı bir savaşa katlandık. Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve bulamayacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #rusya #savaş #ukrayna #Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
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