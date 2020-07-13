Yük taşıma ve bunun gibi işler için dayanıklı zincirler kullanılır. Hangi alanda ve ne için kullanılacağı belirlenmesi gereken zincirler farklı amaçlar doğrultusunda özellikleri değişir.
Zincirler kendi aralarında 3 ‘e ayrılırlar. Transfer, tahrik ve yük taşıma zincirleri olarak farklı alanlarda kullanılır. Yük taşıma için kullanılacak olanlar taşınacak ürünlerin kolay bir şekilde kaldırılması için kullanılırlar. Transfer için olanlar ise bir nesnenin farklı bir yere taşınmasını sağlar.
Aynı zamanda transfer için kullanılacak olanlar dönme özelliğini de taşımalıdır. Tahrik amacı ile kullanılacak olanlar ise güç kaynağından kaynaklı enerjinin iletilmesi için kullanılır. Gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan bu model kullanışlı bir üründür. Genellikle sanayi alanlarında kullanılan bu ürünler yüksek dayanıklılığa sahip ürünlerdir. Kancalı, burgulu, makaralı ve paslanmayan şeklinde kategorilere ayrılır. Ebatlarına göre de 8000 kg kadar taşıma gücüne sahip ürünlerdir.
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Çelik Halat
Çelikten üretilmiş tek ve örgü şeklinde meydana getirilmiş ürünlerdir. Çelik Halat seçerken dayanıklılık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yapılacak işe göre seçilmesi gereken halatlar kullanım şekliyle birlikte doğru orantılı olmalıdır. Çapı, cinsi, Kopma gücü, uzunluğu ve yapısı hakkında bilgi sahibi olunarak alınmalıdır. Çelik Halatlarda bakım yapmak halatın daha uzun ömürlü kullanımı açısından önemlidir. Sürekli olarak kullanılan makaralarda ve işleyiş içinde olan halatlar yağlanma gerektirecek duruma gelebilir. Periyodik kontroller yapılarak oluşacak her türlü hasar ve aşınma için önlem alınması önemlidir.
Deformasyon ve korozyon gibi aşınma durumları periyodik olacak kontrolleri baz alır. Makarada bulunan halatların katlanma noktaları daha çok aşınmaya maruz kalan ve vinçlerde yük göstergelerinin olduğu yerler ısıya maruz kalan önemli yerlerdir. Ağır şartlarda kullanımlar için kullanılacak olan Halat gruplarından swaged kullanılabilir. Dayanıklılık ve sağlamlık açısından daha iyi bir performans almak için iyi bir seçim olabilir. Dönme kabiliyeti olan halatlar ise tellerin dönerek sarılmasından üretilir. Tek yönlü olanlarda dönme özelliği yoktur. Bu nedenle dönme durumlarında herhangi bir dayanıklılıkları bulunmaz. Daha kapsamlı ve istediğiniz türde ve cinste daha fazla seçenek için https://www.hamdikucuk.com.tr/halatlar-126 adresini ziyaret edebilirsiniz.