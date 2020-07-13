Zincirler kendi aralarında 3 ‘e ayrılırlar. Transfer, tahrik ve yük taşıma zincirleri olarak farklı alanlarda kullanılır. Yük taşıma için kullanılacak olanlar taşınacak ürünlerin kolay bir şekilde kaldırılması için kullanılırlar. Transfer için olanlar ise bir nesnenin farklı bir yere taşınmasını sağlar.

Aynı zamanda transfer için kullanılacak olanlar dönme özelliğini de taşımalıdır. Tahrik amacı ile kullanılacak olanlar ise güç kaynağından kaynaklı enerjinin iletilmesi için kullanılır. Gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan bu model kullanışlı bir üründür. Genellikle sanayi alanlarında kullanılan bu ürünler yüksek dayanıklılığa sahip ürünlerdir. Kancalı, burgulu, makaralı ve paslanmayan şeklinde kategorilere ayrılır. Ebatlarına göre de 8000 kg kadar taşıma gücüne sahip ürünlerdir.

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Çelik Halat

Çelikten üretilmiş tek ve örgü şeklinde meydana getirilmiş ürünlerdir. Çelik Halat seçerken dayanıklılık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yapılacak işe göre seçilmesi gereken halatlar kullanım şekliyle birlikte doğru orantılı olmalıdır. Çapı, cinsi, Kopma gücü, uzunluğu ve yapısı hakkında bilgi sahibi olunarak alınmalıdır. Çelik Halatlarda bakım yapmak halatın daha uzun ömürlü kullanımı açısından önemlidir. Sürekli olarak kullanılan makaralarda ve işleyiş içinde olan halatlar yağlanma gerektirecek duruma gelebilir. Periyodik kontroller yapılarak oluşacak her türlü hasar ve aşınma için önlem alınması önemlidir.