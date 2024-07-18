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Görüşmede, askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Gjurchinovski'yi Genelkurmay Başkanlığında askeri tören le karşıladı.

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak , Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ile bir araya geldi.

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