Umut Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, abisi Ufuk Özkan’ın durumunu anlattı:

"Şükürler olsun, bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli."

Umut Özkan’ın paylaşımı, hayranlarını bir nebze de olsa rahatlattı ve spekülasyonları önlemeye yardımcı oldu.

Senarist Cüneyt İnay’dan açıklama

Geniş Aile dizisinde Ufuk Özkan ile birlikte çalışan senarist Cüneyt İnay da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı:

"Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen."

İnay’ın açıklaması, ünlü oyuncu hakkında çıkan yanlış ve asılsız haberlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ufuk Özkan’dan kafa karıştıran paylaşım

52 yaşındaki Ufuk Özkan, hastaneye kaldırılmadan önce sosyal medyada yapay zekayla çocukluk fotoğrafına sarıldığı bir pozu paylaşmış ve "Bir varmış bir yokmuş" notunu düşmüştü. Bu paylaşım, bazı takipçiler tarafından yanlış yorumlanmış ve spekülasyonlara yol açmıştı.