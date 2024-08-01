İzmir'de geçen hafta yapılan uygulamalar sırasında, polis ekipleri çeşitli suç unsurlarıyla ilgili geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilenler

Yapılan denetimlerde, ruhsatsız 20 tabanca ve 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 939,11 gram narkotik madde ve 2 bin 691 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı 7 motosiklet ve 2 otomobil ile 120 kilogram tütün de güvenlik güçleri tarafından bulundu.

71 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 11 kişiye işlem yapıldı, 263 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 71 kişi tutuklandı.