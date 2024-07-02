Elden Ring'in yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'nin ardından George R.R. Martin de Elden Ring filmi veya dizisi hakkında açıklamalar yaptı. Martin, blog yazısında bu tür projelerle ilgili kesin bir bilgi vermemekle birlikte, hayranları heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

George R.R. Martin, Elden Ring'in sinema filmi veya dizi uyarlaması hakkında dedikoduları doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmadı. Ancak, şakacı üslubu ve ketum duruşu, arka planda bir şeylerin hazırlandığını ima ediyor. Martin'in açıklamaları, Miyazaki'nin beklenmedik açıklamaları ile birleşince, gelecekte bir Elden Ring filmi, dizisi veya animasyon filmi görme olasılığını güçlendiriyor.

"Tek kelime yok"

Kişisel blogunda yaptığı açıklamada, "Elden Ring'i konu alan bir sinema filmi ya da televizyon dizisi hakkında duymuş olabileceğiniz söylentilere gelince... Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek kelime yok, hayır, hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyorum, benden tek kelime bile duymadınız, anne anne anneee. Ne dedikodusuymuş o?" yazmasıyla ihtimalleri daha da artırdı.