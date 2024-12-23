İzmir’in ‘Cinli Köyü’ olarak bilinen Lübbey, bir zamanlar 650 kişilik nüfusu ve canlı yaşamıyla dikkat çekerken, şimdi yalnızca 4 kişinin yaşadığı terk edilmiş bir hayalet köy haline geldi. Doğal güzellikleri ve esrarengiz havasıyla dikkat çeken bu köy, iklim değişikliği ve altyapı eksiklikleri nedeniyle zamanla unutulmaya yüz tuttu. Peki, Lübbey’in ardında yatan hikaye ne? Bu köyde neler yaşandı ve neden bir anda terk edildi? Gelin, Lübbey’in şaşırtıcı geçmişine ve bugününe yakından bakalım.



İzmir’in ‘Cinli köyü’ ya da ‘hayalet köy’ olarak bilinen Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Köyü’nde sadece 4 kişi kaldı. Bir dönem sosyal medyada korku hikayeleri ile tanınan köy şimdilerde neredeyse tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya…

Lübbey köyü hikayesi

Lübbey Köyü’nde şu an pek çok ev yıkık dökük ve kullanılmaz bir halde olsa da eski zamanlarda burada yaşayan köylüler yarı göçebe bir halde hayatını sürdürüyordu. Zamanında karın çok yağması sebebiyle kışlak bir yer olan Lübbey zamanla iklim değişikliği ve küresel ısınma sebebiyle bu özelliklerini kaybedere kışlak özelliğini de yitirdi. Elektrik hatlarının da Çamyayla Köyü2ne gelmesiyle birlikte halk Lübbey’den uzaklaşmaya başladı. Günümüzde ise butik otel ve kahvaltı evi gibi işletmelerle sadece 4 kişinin yaşadığı esrarengiz bir halde ziyaretçilerini bekliyor.

Lübbey köyü neden terk edildi?

Köylülerin çoğunluğu ya Ödemiş’e taşınmış ya da 1980’li yıllarda elektriğin daha önce geldiği Çamyayla’ya yerleşmişler. Kalanlar ise vefat etmiş. Çocukluğunu Lübbey’de geçiren köy sakinleri köyün kalabalık günlerini hatırlayarak 650 kişinin yaşadığına dikkat çekiyor. Bozdağlar’ın yamacındaki bir Türkmen Köyü olan Lübbey, elektriğin gelmemesi ve taşıma su sebebiyle çağın gerisinde kalmış ve böylece terk edile edile hayalet köy haline gelmiş.