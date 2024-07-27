İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle yediemin otoparklarından lüks otomobillerin çıkarıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık talimatı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, sahte belgelerle yediemin otoparklarından lüks otomobillerin çalındığını ortaya çıkardı. Şebekenin, icra müdürlükleriyle ortak çalışarak hacizli araçları sahte ihalelerle üzerindeki şerhleri kaldırıp kendi adlarına kaydettikleri belirlendi.

İlk tutuklama icra memuruna

Operasyonun ilk aşamasında, çalıntı araç işlemlerinde görevli olan İcra Müdür Yardımcısı O.K. gözaltına alındı ve tutuklandı. Daha sonra İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlarla 24 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında zabıt katipleri, noter çalışanları ve noter başkatipleri bulunuyor.

Sahte belgelerle satış gerçekleşiyor

Soruşturma sonucu, şebeke liderinin daha önce otopark işleten Kerim A. olduğu tespit edildi. Serdar Ö. adlı zabıt katibinin ise çalınacak araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi. Şebeke üyeleri, sahte ihale belgeleri düzenleyerek araçları kendi adlarına geçiriyor ve ardından galerilerde satıyordu.

Reza Zarrab'ın da arabası çalınmış

Çalınan araçlar arasında İranlı iş insanı Reza Zarrab'a ait lüks bir otomobil de bulunuyor. Bu aracın da sahte ihale yoluyla şerhleri kaldırılarak çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan çobanlık yapan H.I.'nın üzerine ise 7 tane lüks otomobil kaydedildiği ortaya çıktı.