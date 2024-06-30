Reha Akçakaya'nın kızılötesi tekniğini kullanarak elde ettiği eserlerinden oluşan ‘Gerçekten Düşe’ sergisi, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde izlenime açıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi özel bir sergiyi daha Misi'de sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı Reha Akçakaya'nın ‘Gerçekten Düşe’ sergisi Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Sanatçının özgün bakış açısıyla oluşturduğu fotoğrafların yer aldığı sergi, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Kızılötesi (infrared) tekniğiyle elde edilen görseller katılımcıları, doğanın ve insanın içsel dünyasını keşfetmeye yönelik derin bir yolculuğa davet ediyor.

Türkiye başta olmak üzere Bosna-Hersek, Paris, New York, Londra, Pekin, Ottawa gibi dünyanın farklı coğrafyalarından fotoğrafların yer aldığı "Gerçekten Düşe" adlı sergide, Reha Akçakaya'nın kızılötesi tekniğini kullanarak elde ettiği 26 fotoğrafı sergileniyor.

Sanatseverlere farklı bir deneyim sunan serginin açılışı Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde yapıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, fotoğraf sanatçısı Reha Akçakaya, Küratör Engin Özendes ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, özel bir serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kızılötesi fotoğrafçılığın sadece teknik bir yenilik değil, aynı zamanda sanatın ve bilimin muhteşem bir birleşimi olduğunu ifade eden Özdemir, sanatçının bu teknikle çektiği fotoğraflarla görsel bir şölen sunduğunu kaydetti. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Özdemir, herkesi kızılötesi dünyanın büyüleyici güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise Nilüfer’i kültürün, sanatın ve sporun başkenti yapmak için göreve geldiklerini belirtti. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Şahin, “Ne mutlu bize ki Nilüferli vatandaşlarımızı böyle güzel çalışmalarla buluşturuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her zaman sanat ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Serginin Küratörü Engin Özendes de serginin çıplak gözün gördüğünden farklı şeyler sunduğunu belirterek, katılımcıları, gerçekten düşe götürdüğünü ifade etti. Sanatçının fotoğraf teknikleri kullandığını anlatan Özendes, kişiliğinden ve duygularından gelen farklı bir fotoğraf dünyası oluşturduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından sergi, izlenime açıldı. Farklı tekniklerin yer aldığı eserler, izleyicilerin ilgisini çekti.

Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde sergilenen eserler, 3 Kasım 2024 Pazar gününe kadar gezilebilecek.