Kullanıcılar, uygulama üzerinden hem fotoğraf hem video ile ihbarda bulunabilecek ve ihbarların takibi yapılabilecek.

Erişime açılma tarihi henüz netleşmedi.

Vatandaşlar, trafik kazaları, asayiş ihlalleri veya toplumsal huzuru tehdit edebilecek durumları anlık olarak bildirebilecek.

Uygulama, suç ve olaylarla mücadelede hızlı müdahale olanağı sağlamak için tasarlandı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların karşılaştıkları asayiş ve trafik olaylarını anında yetkililere bildirebileceği yeni bir mobil uygulama geliştirdi. ‘Gereği Yapıldı’ uygulaması sayesinde ihbarlar artık fotoğraf veya video eklenerek yapılabilecek.

