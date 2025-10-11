Hastanede sahte test skandalı: 17 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların karşılaştıkları asayiş ve trafik olaylarını anında yetkililere bildirebileceği yeni bir mobil uygulama geliştirdi. ‘Gereği Yapıldı’ uygulaması sayesinde ihbarlar artık fotoğraf veya video eklenerek yapılabilecek.

Uygulamanın amacı

  • Uygulama, suç ve olaylarla mücadelede hızlı müdahale olanağı sağlamak için tasarlandı.

  • Vatandaşlar, trafik kazaları, asayiş ihlalleri veya toplumsal huzuru tehdit edebilecek durumları anlık olarak bildirebilecek.

  • Yetkililer, gelen ihbarları değerlendirilerek gerekli işlemleri hızla başlatabilecek.

Erişim ve kullanım

  • Uygulamanın mobil marketlerde kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

  • Erişime açılma tarihi henüz netleşmedi.

  • Kullanıcılar, uygulama üzerinden hem fotoğraf hem video ile ihbarda bulunabilecek ve ihbarların takibi yapılabilecek.