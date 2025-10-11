İçişleri Bakanlığı, vatandaşların karşılaştıkları asayiş ve trafik olaylarını anında yetkililere bildirebileceği yeni bir mobil uygulama geliştirdi. ‘Gereği Yapıldı’ uygulaması sayesinde ihbarlar artık fotoğraf veya video eklenerek yapılabilecek.
Uygulamanın amacı
-
Uygulama, suç ve olaylarla mücadelede hızlı müdahale olanağı sağlamak için tasarlandı.
-
Vatandaşlar, trafik kazaları, asayiş ihlalleri veya toplumsal huzuru tehdit edebilecek durumları anlık olarak bildirebilecek.
-
Yetkililer, gelen ihbarları değerlendirilerek gerekli işlemleri hızla başlatabilecek.
Erişim ve kullanım
-
Uygulamanın mobil marketlerde kısa sürede erişime açılması bekleniyor.
-
Erişime açılma tarihi henüz netleşmedi.
-
Kullanıcılar, uygulama üzerinden hem fotoğraf hem video ile ihbarda bulunabilecek ve ihbarların takibi yapılabilecek.