Waterberg bölgesinin kuzeydoğusundaki Limpopo koruma alanında, araştırmacılar gergedanların boynuzlarına radyoaktif çipler yerleştirdi. James Larkin, Witwatersrand Üniversitesi'nden, "Rhisotope" projesi kapsamında gergedanların profesyonelce uyutulduğunu ve işlemlerin hayvanlara acı vermediğini açıkladı.

Hayvanın sağlığını etkilemiyor

Bilim insanı, radyoaktif maddenin dozunun çok düşük olduğunu ve hayvanın sağlığını ya da çevreyi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini ekledi. Nithaya Chetty ise aynı üniversiteden, radyoaktif maddenin "boynuzları işe yaramaz ve insan tüketimi için zehirli hale getirdiğini" ifade etti. Geçen yıl Güney Afrika Çevre Bakanlığı verilerine göre, çoğunluğu devlet işletmeli parklarda, 499 gergedanın öldürüldüğü bildirildi. Bu, 2022'ye kıyasla yüzde 11'lik bir artışı temsil ediyor. Larkin, boynuzlara yerleştirilen radyoaktif çiplerin uluslararası sınır karakollarında "nükleer terörizmi önleme amacıyla kullanılan dedektörlere yakalanabilecek güçte olduğunu" belirtti. Ayrıca boynuzdaki çipler, sınır görevlilerinin kullandığı el tipi radyasyon dedektörleri tarafından da tespit edilebilecek.

5 yıl boyunca etkili

Çiplerin 5 yıl boyunca etkili olacağı da belirtildi. Gergedan boynuzları karaborsada büyük talep görüyor. Araştırmacılar, öncelikle gergedanların boynuzlarını keserek kaçakçılığı azaltmaya çalıştılar, ancak bu yöntem başarılı olmadı. Yetim gergedanların bakıldığı koruma alanının yöneticisi Arrie Van Deventer, "Belki de kaçak avcılığı durduracak yöntem budur. Şimdiye kadar duyduğum en iyi fikir" şeklinde konuştu.