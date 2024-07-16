Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının başladığı bölgeden yoğun duman yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Efeler Belediyesi'nden destek

Yangının söndürülmesi çalışmalarına Efeler Belediyesi ekipleri de destek verdi. Müdahalenin daha etkili olabilmesi için deponun bir bölümü iş makineleriyle yıkıldı, bu sayede itfaiye ekiplerinin alevlere ulaşması kolaylaştı.

Can kaybı veya yaralanma yok

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve alevler tamamen söndürüldü. Yangın sırasında depo bölümünde ciddi hasar meydana geldi. Şans eseri yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.