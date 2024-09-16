Nöroloji Uzmanı Dr. Selma Akkaya Arı, başta sıkışma hissi oluşturan gerilim tipi baş ağrılarının nedenlerini ve bu ağrılarla başa çıkma yollarını anlattı. Stres, kötü duruş ve uykusuzluğun bu tür ağrıları tetikleyebileceğini belirten Dr. Arı, ergonomik düzenlemelerin ve basit yöntemlerin önemine dikkat çekti.

Gerilim tipi baş ağrısı nedir?

Gerilim tipi baş ağrıları, başın arka kısmından başlayarak tüm başa yayılan, sıkışma ve baskı hissi yaratan bir ağrı türüdür. Dr. Selma Akkaya Arı, bu tür ağrıların özellikle stres, uykusuzluk, kas gerginliği ve kötü duruş gibi faktörlerden kaynaklandığını vurguluyor. Gerilim tipi baş ağrısı olan hastalar, başlarında bir bant varmış gibi sıkışma hissi yaşadıklarını ifade edebilirler.

Belirtiler ve ağrı şiddeti

Ağrı genellikle hafif ya da orta şiddettedir.

Migren gibi baş ağrılarına kıyasla, bulantı ya da kusma gibi şikayetler nadiren görülür.

Ağrılar birkaç saat sürebileceği gibi birkaç güne kadar da uzayabilir.

Gerilim tipi baş ağrılarının nedenleri

Modern yaşamın getirdiği stres ve yoğun çalışma temposu, gerilim tipi baş ağrılarının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Uzun süreli bilgisayar kullanımı, masa başında ergonomik olmayan bir oturma düzeni, baş ve boyun kaslarının gerginleşmesine yol açarak bu ağrıları tetikleyebilir.

Dr. Arı, kas gerginliğinin ve kötü duruşun bu ağrıların en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Özellikle bilgisayar başında çalışanlar için uygun bir oturma düzeni oluşturmak, bu ağrıların önlenmesinde kritik rol oynar.

Ağrıları hafifletmenin yolları

1. Ergonomik oturma düzeni baş ağrılarının önlenmesi için, çalışma alanının ergonomik bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Uygun yükseklikte masa ve ayarlanabilir bir sandalye, baş ve boyun bölgesindeki baskıyı azaltabilir.

2. Sıcak veya soğuk kompres baş ve boyun bölgesine uygulanacak sıcak ya da soğuk kompres, kasların gevşemesine yardımcı olabilir ve ağrıyı hafifletebilir. Dr. Arı, bu yöntemlerin gerilim tipi baş ağrılarına iyi geldiğini belirtiyor.

3. Düzenli uyku kaliteli ve yeterli uyku, gerilim tipi baş ağrılarının önlenmesinde önemli bir faktördür. Uyku eksikliği, vücutta stres ve gerginliğin artmasına neden olarak bu ağrıları tetikleyebilir.

Gereksiz ilaç kullanımından kaçının

Baş ağrısı yaşandığında, ilk çözüm genellikle ağrı kesici ilaçlar olabilir. Ancak Dr. Arı, gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle baş ağrısına eşlik eden bulantı, kusma veya görme bozuklukları gibi belirtiler varsa, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.