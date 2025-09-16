Germanyum, fiyatı altından hızlı yükselerek 14 yılın zirvesine yerleşti. Çin'in ihracat kısıtlamaları, metalin arzını daraltarak fiyatları artırdı.

Fiyatı altından hızlı yükseldi: O metal 14 yılın zirvesinde!

Altın piyasasında dikkat çeken yeni bir alternatif yatırımcıların ilgisini hızla artırırken, germanyum son dönemde fiyatı altından bile daha hızlı yükseldi. Çin’in uyguladığı ihracat kısıtlamaları arzı daraltarak metalin fiyatını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Yüksek hacimli birikimlerde de öne çıkan germanyum, özellikle savunma sanayisinde kritik bir rol oynuyor.

Savunma sanayi için kritik

Savunma sanayinde önemli bir yere sahip olan germanyum, savaş uçakları dahil pek çok askeri ekipmanda kullanılan termal görüntüleme sistemlerinin üretiminde hayati rol oynuyor. Üretimin büyük kısmı Çin’in kontrolünde olduğundan, küresel şirketler yeterli stok bulmakta zorlanıyor. Çin, 2023 yılında germanyum ihracatını sınırlayarak tedarik sıkıntılarına yol açtı.

Piyasada arz daralıyor

Strategic Metal Investments'tan Terence Bell, Çin’den gelen sevkiyatların kesildiğini belirterek, altı aydır germanyum tedarik edemediklerini açıkladı. “Bütün yazımı, günde iki üç kez germanyum arayan şirketlerden gelen soruları yanıtlayarak geçirdim” diyen Bell, piyasadaki durumu “umutsuz” olarak değerlendirdi.

Fiyatlarda tarihi artış

Fastmarkets verilerine göre, 2023 başında kilogramı 1.000 dolar civarında olan germanyum fiyatı geçen hafta neredeyse 5.000 dolara ulaştı. Bu artış, 2011’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Tradium’dan Christian Hell, talebin özellikle ABD ve Avrupa’dan geldiğini, piyasada “panik” yaşandığını söyledi.

Rusya seçeneği devre dışı

Rusya, germanyum tedarikinde önemli bir oyuncuydu ancak Ukrayna işgali sonrası uygulanan yaptırımlar, Batı’nın germanyum arzını daha da zorlaştırdı. Lockheed Martin’in Koreli üretici Korea Zinc ile tedarik anlaşması yapması, piyasanın geldiği noktayı gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yerine koymak zor

Uzmanlar, germanyumun savunma sanayisinde yerine konulmasının kolay olmadığını belirtiyor. Fastmarkets analisti Caroline Messecar, performans ve hassasiyet gerektiren askeri optiklerde alternatif malzeme bulmanın zorluklarına dikkat çekti. ABD merkezli LightPath Technologies, alternatif çözümler üzerinde çalışsa da CEO Sam Rubin, “Aklı başında hiç kimse mecbur kalmadıkça mevcut bir sistemi yeniden tasarlamaz” diyerek bu sürecin zorluklarını vurguladı.

Çin dışında üretim arayışı

Çin dışında germanyum üretimi yapan sınırlı sayıda şirket bulunuyor. Belçikalı Umicore ve Kanadalı Teck Resources germanyum üretirken, Trafigura’nın yan kuruluşu Nyrstar da ABD’de geri kazanım ve işleme tesisi kurmayı değerlendiriyor.