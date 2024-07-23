Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, seçim döneminde söz verdiği projelerden birini daha gerçekleştirdi. İlçe ekonomisine ve istihdama yönelik önemli katkılar sunacak olan Germencik Belediyesi İstihdam Ofisi (İSOF), resmi olarak faaliyetlerine başladı. Başkan Zencirci, işverenler ile iş arayanları bir araya getirecek bu platformun ilçe için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

İstihdam ofisi ile iş bulma kolaylaşıyor

İSOF, bölge içindeki ve dışındaki işletme ve firmaların personel ihtiyaçlarına yönelik olarak iş arayan vatandaşları yönlendirecek. İş arayanlar, İSOF'un sosyal medya hesapları üzerinden veya belediyenin dahili hattından bilgi alabilecekler. Ayrıca, e-posta yoluyla CV göndererek başvuru yapma imkanı da bulunuyor. Bu şekilde, iş arayanlar istedikleri pozisyonlar için başvurularını kolayca gerçekleştirebilecekler.

Başkan Zencirci'nin vizyoner projesi

Başkan Zencirci, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Germencik halkının iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve işverenlerin nitelikli personel bulmalarını sağlamak amacıyla İstihdam Ofisi'ni hayata geçirdik. Bu proje ile işsizlik oranını azaltmayı ve ilçe ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Başvuru süreci ve iletişim

İş arayan vatandaşlar, İSOF'un sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel iş ilanlarına ulaşabilirler. Ayrıca, CV'lerini belediyenin belirttiği e-posta adresine göndererek başvuru yapabilirler. İşverenler ise personel ihtiyaçlarını İSOF'a bildirerek uygun adaylara ulaşma fırsatı bulacaklar.