Germencik’deki Magnesia Antik Kenti’nde sürdürülen kazılar, hem tarihi değerleri koruma çabasını hem de bölgedeki turizmin gelişimine katkı sağlıyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de çalışmaları yerinde inceleyerek kazı ekibine destek verdi.

Bölgenin tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor

Germencik’in önemli kültürel miraslarından biri olan Magnesia Antik Kenti’nde devam eden kazılar, tarih meraklılarının ve turizm yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Antik kentin zengin geçmişi, kazılarla birlikte tekrar gün ışığına çıkıyor ve bölgeyi kültürel açıdan canlandırıyor. Kazı çalışmalarının tarihî dokuyu korumaya yönelik titizlikle yürütüldüğünü belirten yetkililer, turizm potansiyelini de artırmayı hedefliyor.

Başkan Zencirci'den destek

Kazı çalışmalarını ziyaret eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ekibin özverili çalışmasını takdir ederek, bölgedeki tarihî mirasa sahip çıkmanın hem kültürel hem de turistik açıdan önemine vurgu yaptı. Başkan Zencirci, "Kazı başkanlığımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" diyerek bu alandaki iş birliğinin süreceğini belirtti.