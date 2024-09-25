Aydın’ın Germencik ilçesinde, sel ve su taşkınlarını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalara hız verildi

Germencik Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda, yaklaşan kış aylarında meydana gelebilecek yoğun yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarını önlemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe genelinde sahaya inen ekipler, temizlik çalışmalarına hız verdi.

Daha estetik ve hijyenik müdahale

Ekipler, potansiyel sel ve su baskınlarının önüne geçebilmek için bölgedeki atıkları, çamur birikintilerini ve diğer engelleri titizlikle temizledi. Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda Germencik, hem daha estetik bir görünüm kazanırken hem de hijyenik bir hale getirildi.

Belediyeden açıklama

Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Aşırı yağışlarda sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için ilçemizde ekiplerimiz temizlik çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.