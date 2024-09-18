Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik ve Ortaklar Kültür Sanat ve Spor Merkezi’nde Diyet ve Beslenme Danışmanlığı ile Pilates Kursu başvurularının başladığını duyurdu. Bu kurslar, halkın sağlıklı yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Uzmanlardan destek

Germencik Belediyesi, sağlık ve zindelik alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kurslar, alanında uzman diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasını sağlayacak. Ayrıca, pilates eğitmenleri eşliğinde katılımcıların fiziksel kondisyonlarını artırmaları teşvik edilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Germencik ve Ortaklar Kültür Merkezleri’ne giderek detaylı bilgi alabilir ve kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Bu kurslar, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için büyük bir fırsat sunuyor.

"Vatandaşları bekliyoruz"

Başkan Zencirci, sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen bu kursların önemine vurgu yaparak, "Sağlıklı yaşamı desteklemek ve vatandaşlarımızın sporla daha aktif bir hayat sürmelerine katkı sağlamak için bu kursları başlattık. Tüm vatandaşlarımızı merkezlerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.