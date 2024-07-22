Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz spor okulları düzenlendi.

Yaz spor okulları kapsamında futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, atletizm, karate ve halk oyunları branşlarında ücretsiz olarak düzenlenen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Kurslara ilgi gösteren çocuklar, deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapıyorlar.

Spor yaparak, hem fiziksel ve zihinsel olarak gelişen, hem de yaz tatillerini eğlenerek, verimli bir şekilde değerlendiren çocuklar, kurslar için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Öte yandan söz konusu kursların yılın 12 ayı boyunca devam edeceği açıklandı.