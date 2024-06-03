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Programa Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Aydın'da sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı

Aydın'da sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, yaptığı konuşmada dilin birleştirici rolüne dikkati çekerek, "Dil aynı zamanda milli şuurun ortaya çıkmasına hizmet eder. Milli birlik ve beraberliği sağlar." dedi.

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulundaki programda, öğrencilerin Türkçe 'nin zenginliğini ifade ettikleri resim ve yazılar sergilendi.

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