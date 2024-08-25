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Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlık larının önlenmesi amacıyla devriye ve kontrollerin kesintisiz olarak sürdürüleceğini duyurdu.

Olay, Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi'nde gerçekleşti. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen tarımsal ürün hırsızlığına yönelik devriye sırasında, bir şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, T.B. isimli şüphelinin, incir hırsızlığı yaparken 50 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandığı belirlendi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir incir bahçesinden 50 kilo incir çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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