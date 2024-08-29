Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, yaklaşan sonbahar ve kış aylarında meydana gelebilecek aşırı yağışlar için kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. İlçede oluşabilecek sel ve su baskınlarını önlemek adına önlemler artırıldı.

Yağışlar için sürekli bakım ve temizlik

Germencik Belediyesi, yağış dönemlerinde oluşabilecek su baskınlarını minimize etmek için önemli adımlar atıyor. Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki yağmur suyu giderleri ve mazgalları düzenli olarak temizliyor. Bu kapsamda, suyun etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla tüm yağmur suyu kanalları ve mazgallar periyodik olarak gözden geçiriliyor ve temizleniyor.

Başkan Zencirci: "Halkın desteği şart"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yürütülen temizlik çalışmalarının, muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmeyi amaçladığını belirtti. Mazgallara atılan çöplerin ve diğer atıkların suyun tahliyesini engellediğine dikkat çeken Zencirci, vatandaşlardan bu konuda daha dikkatli olmalarını istedi.