Kaza, Sanayi Sitesi kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, 28 yaşındaki İ.Ş. idaresindeki 09 BH 181 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle, 25 yaşındaki E.B. yönetimindeki 09 TR 572 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da büyük hasar gördü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar araçlardan güçlükle çıkartıldı

Araçlar içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan E.B., S.B., 3 yaşındaki G.B., 9 yaşındaki H.B., M.B., A.B., E.B. ve İ.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kullanılamaz hale gelen araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.