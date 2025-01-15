Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları, raf ile kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluklar gibi konularda detaylı inceleme yapan zabıta ekipleri, denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Fahiş fiyatların önüne geçilecek

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, halkın güvenli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla aralıksız devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın her zaman güvenli gıdaya ulaşabilmesi için zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetim yapıyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.