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Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları, raf ile kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluklar gibi konularda detaylı inceleme yapan zabıta ekipleri, denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Germencik’te Zincir Marketlere Fiyat Denetimi (3)

Fahiş fiyatların önüne geçilecek 

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, halkın güvenli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla aralıksız devam ediyor.

Germencik’te Zincir Marketlere Fiyat Denetimi (4)

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın her zaman güvenli gıdaya ulaşabilmesi için zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetim yapıyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Germencik’te Zincir Marketlere Fiyat Denetimi (2)

Muhabir: Kemal Altan