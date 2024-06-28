Yozgat, Mersin ve Ankara’da devreye aldığı yeni yatırımları ile toplam GES sayısı 22’ye ulaşan BİM, daha yeşil bir gelecek hedefiyle hayata geçirdiği yatırımıyla yıllık 900 binin üzerinde ağaç kazanımı sağlamayı hedefledi.İSTANBUL (İGFA) - BİM, Türkiye genelindeki GES yatırımlarını yaygınlaştırmaya devam ediyor. BİM, enerji ihtiyacının 0'ü doğal kaynaklardan sağlayan Yozgat ve Mersin’de arazi üzeri, Ankara’da ise çatı üzeri olmak üzere 3 yeni GES yatırımını daha devreye aldı.

BİM, 3 arazi üzeri, 19 çatı üzeri olmak üzere, toplam GES projesi sayısını 22’ye yükseltti.

Yeni yatırımlarla birlikte toplam kurulu gücü 63 MW’a yükselirken karbon salımında yıllık 60 bin tonun üzerinde azalma sağlanacak.

GES yatırımları ile ilgili değerlendirmede bulunan BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu, BİM’in sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında, etki odaklı sürdürülebilirlik hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti.

CEO, Dortluoğlu, “Güneş enerjisi santralleri projemizi 2020 yılından bu yana sürdürüyoruz. Devreye aldığımız son yatırımlarımızla birlikte toplam GES proje sayısını 22’ye yükselttik. GES projelerimizin toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi BİM’in elektrik ihtiyacının ’sına ulaştı. 2025 yılı itibarıyla elektrik ihtiyacımızın %25’ini kendi yenilenebilir enerji yatırımlarımızdan karşılamayı hedefliyoruz.” dedi.