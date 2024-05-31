Peki Getir uygulaması neden son dönemde rakiplerine karşı dezavantajlı konuma geçti?

1. Artan teslimat süreleri ,yetersiz hizmet alanı ve teslimat saatleri

Son dönemde kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri, teslimat sürelerinin uzaması. Bir zamanlar dakikalar içinde gelen siparişler, artık ortalama 30 dakika veya daha uzun sürebiliyor. Hatta bazı kullanıcılar, siparişlerinin 70 dakikadan fazla sürdüğünü belirtiyor​.

Bununla birlikte Getir uygulaması üzerinden erişilebilen Getir Büyük ve Getir Market gibi hizmetlerin rakiplerine kıyasla daha kısıtlı alanlara hizmet vermeleri sebebiyle kullanıcılar tarafından tercih edilmiyor. Bu da rakiplerine karşı ciddi ölçüde dezavantaj sağlıyor.

Ayrıca rakip şirketlerin daha geniş saat aralıklarında hizmet vermesi sebebiyle özellikle Getir Market rakiplerine karşı yetersiz kalıyor.

2. Yetersiz müşteri hizmetleri

Kullanıcılardan edinilen bilgilere göre müşteri hizmetlerinin kalitesinde ciddi bir düşüş yaşandığı bildiriliyor. Uzun bekleme süreleri ve yetersiz çözümler, müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor.

3. Bozuk ve tarihi geçmiş ürünlerin kontrol edilmeden teslim edilmesi

Müşteriler, teslim edilen bazı ürünlerin bozuk, tarihi geçmiş veya hasarlı olduğunu bildiriyorlar. Müşterilerin sağlığını ve tercihlerini etkileyen bu durum maalesef ki müşteri hizmetleri tarafından da gereken şekilde telafi edilemiyor.

4. Ödeme ve güvenlik problemleri

Bazı kullanıcılar, izinsiz kredi kartı kullanımları ve ödeme sorunları yaşadıklarını belirtiyor. Ayrıca hatalı ürün veya eksik ürün teslimi gibi durumlarda para iadesi alınmadığı surumlar da sıklıkla yaşanıyor.

5. Kampanyaların yetersizliği

Tüketicinin en çok dikkat ettiği hususlardan biri şüphesiz ki indirim ve kampanyalardır. Getir şirketinde rakiplerine kıyasla daha az kampanya unsuruna rastlanması sebebiyle kullanıcılar tarafından daha az tercih ediliyor.