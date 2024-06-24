Getir, Abu Dabi'nin Devlet Yatırım Fonu Mubadala'dan 250 milyon dolarlık yeni bir sermaye enjeksiyonu alacak. Sky News'ün kaynaklarına göre, bu yatırımın temel amacı, şirketin İngiltere ve Avrupa operasyonlarının kapatılmasını kolaylaştırmak ve Türkiye’deki gıda dağıtım işine yatırım yapmak.

İkiye bölünme süreci

Sky News’ün bildirdiğine göre, bu sermaye enjeksiyonu, Getir’in Türkiye gıda ve market dağıtım operasyonlarının çoğunluğunun Mubadala’ya ait olacağı şekilde iki ayrı şirkete bölünmesini sağlayacak.

Yönetim değişiklikleri

Bölünme sürecini Getir’in mevcut yöneticisi Batuhan Gültakan yönetecek. Şirketin kurucusu Nazım Salur'un ise bu süreçte aktif bir rol almayacağı, bunun yerine Getir Drive ve araç çağırma hizmeti BiTaksi gibi diğer varlıkları içeren bağımsız işletmeyi yöneteceği belirtiliyor.

250 milyon dolarlık yatırım, Getir’in İngiltere ve Avrupa'daki faaliyetlerini sonlandırırken, Türkiye'deki gıda dağıtım operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketin yönetiminde de önemli değişiklikler bekleniyor.