İngiltere merkezli haber kanalı Sky News'ün bildirdiğine göre, Getir pazar günü olağanüstü bir toplantı düzenleyerek hissedarlarının desteğiyle şirketi iki ayrı gruba ayırmaya karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, Getir'in aldığı 250 milyon dolarlık yatırım, Türkiye merkezli online market ve yemek teslimatı hizmetlerine odaklanacak.

İki ayrı grup ve faaliyet alanları

Getir'in yeniden yapılanma sürecinde oluşturulan ilk grup, Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmetlerine odaklanacakken, ikinci grup ise e-ticaret, finans, mobilite ve ABD'deki FreshDirect gibi diğer faaliyetleri yönetecek.

Yönetim ve hisse dağılımı

Yeniden yapılanma kapsamında, Mubadala Investment Company ve diğer yeni yatırımcılar, Türkiye'deki ana iş hattında çoğunluk hissesine sahip olacak. Getir'in kurucuları ise diğer grup içinde azınlık hissesine devam edecekler.

Nazım Salur ve yönetim kurulu değerlendirmeleri

Getir'in kurucusu Nazım Salur, yapılanma sonrası şirketin farklı alanlardaki potansiyelini keşfetmeye daha fazla zaman ayırabileceklerini belirtirken, Mubadala Diversified Investments Platform CEO'su Hani Barhoush ise şirketin Türkiye'deki geleceğine olan güvenlerini vurguladı.

Yönetici atamaları ve gelecek planları

Getir Yönetim Kurulu, Türkiye'deki online market hizmetlerinin liderliği için Batuhan Gültakan'ı atarken, şirketin her iki grubun da Getir markası altında faaliyet göstereceğini ve kullanıcılar için herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.