Getir, e-ticaret devlerinden biri olarak dikkat çekerken, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company ile kritik bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma kapsamında Getir'in operasyonlarını ikiye bölüp, Mubadala’dan 250 milyon dolarlık yatırım alması planlanıyordu. Ancak henüz anlaşma yürürlüğe girmeden iki taraf arasında ciddi bir kriz patlak verdi.

Getir'in yeniden yapılanma planı

Getir, Avrupa ve ABD pazarlarından çekildikten sonra yeniden yapılanma sürecine girmiş, market ve yemek dağıtım işlerini ayırma kararı almıştı. Bu yapılandırma süreciyle birlikte, Mubadala’nın 250 milyon dolarlık bir kaynak sağlayarak Getir’in yeniden yapılanma hamlesini destekleyeceği duyurulmuştu.

Ancak Getir’in kurucusu Nazım Salur, BAE'li fonun anlaşmayı hukuksuz bir şekilde yok saydığını öne sürerek sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor. Bizim haklarımıza çökmek istiyorlar. Hukuki süreçleri başlattık ve ileride daha detaylı açıklamalar yapacağız.”

"Şirketin geleceğini güvence altına alıyoruz"

Nazım Salur'un açıklamaları sonrası, Mubadala Investment Company de sessizliğini bozarak konuyla ilgili Bloomberg HT'ye özel bir açıklamada bulundu. Mubadala, Getir’in büyümesine ve başarısına olan bağlılığını vurguladı ve 2021'den bu yana yapılan toplam yatırımın %80'inden fazlasını sağladığını belirtti. Ayrıca Getir'in mali yapısını güçlendirmek için haziran ayında yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasına değindi ve kurucuların bu anlaşmanın gereklerini yerine getiremediklerini söyledi.

Mubadala, kurucularla anlaşmazlık sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu ile alternatif bir işlem yapısı üzerinde mutabakata varıldığını belirtti. Bu yeni yapı, Getir’in finansal istikrarını güvence altına almayı hedefliyor. Mubadala, şirketin geleceğini güvence altına alacak ve 18.000'den fazla Türk çalışanının işlerini sürdürecek bu teklifin, Getir’in finansal geleceği için en uygun seçenek olduğunu açıkladı.

"Şirketin geleceği tehlikede"

Mubadala'nın açıklamasında, Getir kurucularının işlem kapanışını geciktirmek için birçok girişimde bulunduğu ve ek finansman talepleriyle orijinal anlaşmanın çökmesine neden oldukları belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Getir’in geleceğinin tehlikeye girdiği ifade edildi. Yönetim kurulunun, Getir tarafından işe alınan ve kurucuların onayıyla atanmış olan yeniden yapılandırma uzmanları tarafından profesyonelce yönetildiğini belirten Mubadala, Getir’in geleceğini güvence altına almak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.