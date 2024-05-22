Sosyal medyada yaşanan tartışmaların son örneği, Getir kurucusu Nazım Salur ile Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın arasında yaşandı. Tottenham’a borç iddialarını gündeme getiren Aydın’a Salur’dan sert bir yanıt geldi.

Sosyal medyada yüksek profilli atışma

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan bir haber, Premier League ekibi Tottenham Hotspurs'a sponsor olan Getir'in kulübe 5 milyon pound borcu olduğunu iddia etti. Getir, bu iddiaları hızla yalanladı. Ancak Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, konuyla ilgili bir yorum yaparak tartışmanın fitilini ateşledi.

Nevzat Aydın’ın yorumu

Nevzat Aydın, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Tatsız. Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik." ifadelerini kullandı. Aydın’ın bu yorumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Getir'in kurucusu Nazım Salur’dan beklenmedik bir tepki aldı.

Nazım Salur’un tepkisi

Nazım Salur, Aydın’ın yorumuna sert bir yanıt vererek, "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı." dedi. Bu yanıt, sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı ve tartışma daha da alevlendi.

Geçmişten gelen rekabet

Nevzat Aydın, Yemeksepeti ile elde ettiği başarıdan sonra yurt dışına açılmış ve sonrasında firmayı satarak piyasadan çıkmıştı. Getir ise kısa süre önce yurt dışı operasyonlarını sonlandırarak Türkiye pazarına odaklanma kararı aldı. Kulislerde dolaşan söylentilere göre, ikili arasındaki gerginlik, Getir’in yemek dağıtımına, Yemeksepeti’nin de market operasyonlarına başladığı döneme dayanıyor.