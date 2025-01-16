Türkiye'nin en büyük hızlı teslimat şirketlerinden Getir, yatırımcı Mubadala ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ciddi bir hukuki süreçle karşı karşıya. Kurucu ortaklar, Mubadala'nın geçen yıl haziran ayında yapılan anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek, şirketin geleceği için kritik bir adım attı. Konu, şirketin ikiye bölünmesiyle ilgili anlaşmazlık ve hisselere el koyma iddialarına dayanıyor.

Getir'in kurucuları, Mubadala ile geçen yıl haziran ayında şirketin ikiye bölünmesi için 250 milyon dolar kaynak sağlanması konusunda bir anlaşma yapmıştı. Ancak anlaşmanın şartları yerine getirilmedi ve ikiye bölünme süreci tamamlanamadı.

Kurucusu Nazım Salur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Mubadala'nın "Zorbalıkla hukuka aykırı şekilde darbe yaparak, kurucu ortakların hisselerine el koymak" istediğini ifade etti.

Getir'in değerinde düşüş, zorunlu değişim

Pandeminin başlangıcında değerlemesi 10 milyar dolara ulaşan Getir, son dönemde ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Tüketici talebinin azalmasıyla birlikte Avrupa ve ABD pazarlarında da daralma yaşayan şirket, uluslararası operasyonlarını kapatmaya karar verdi.

Ancak, Mubadala'nın sağladığı 250 milyon dolar ile ikiye bölünme sürecini finanse etmesi bekleniyordu. Şirket, bunun karşılığında Türkiye’deki operasyonlarda çoğunluk hissesine ve yönetime sahip olacaktı.

Gecikmeler ve hukuki itirazlar

Mubadala'nın, anlaşmanın takvimine uymadığı ve geciktirme taktikleriyle anlaşmayı sabote etmeye çalıştığı iddiaları gündemde. Şirketin kurucularına ait ikinci yapının oluşturulması gereken şirketlerin sadece ikisinin bu yapıya devredildiği belirtiliyor.

Ayrıca, Mubadala'nın bazı şirketleri kuruculara devretmeyi reddetmesi ve bunun sonucunda Getir Türkiye’nin kontrolünü ele geçirmek istemesi de kriz yaratmış durumda.

Mubadala tarafından hazırlanan yeni plan, Getir’e mali istikrar sağlamayı ve şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli adımları atmayı amaçlıyor. Ancak, kurucu ortaklar bu planı kabul etmeyerek hukuki yollara başvurmayı tercih etti.

Şirketin genel kurulunun, gelecek hafta yapılacak toplantısında yeni işlem planının onaylanması bekleniyor. Getir’in geleceği, bu kritik toplantının sonucuna göre şekillenecek.