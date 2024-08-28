Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Fibabanka'nın GetirFinans ile servis bankacılığı yapabilmesi için yaptığı başvuruya onay verdi. Bu izin, Fibabanka’nın bankacılık hizmetlerini, GetirFinans platformu üzerinden sunabileceği anlamına geliyor. Bu gelişme, Türkiye'de dijital bankacılık alanında önemli bir adım olarak görülüyor.

GetirFinans ve Fibabanka iş birliğinin önemi

Fibabanka’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bankacılık hizmetlerinin, Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş. (GetirFinans) üzerinden açık bankacılık servisleri aracılığıyla sunulacağı belirtildi. Bu iş birliği, dijital bankacılığın genişlemesi ve daha fazla kullanıcıya erişim sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.

GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan'ın açıklamaları

GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “GetirFinans’ta herkes için kazançlı ve ücretsiz bir dijital bankacılık deneyimi hazırladık. Kullanıcılarımız, en iyi fırsatlara ve en avantajlı tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan kolayca erişebilecek,” dedi. Bu açıklama, GetirFinans’ın kullanıcı dostu bir dijital platform olarak konumlandırılacağını gösteriyor.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert'in vizyonu

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, bu iş birliğinin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurguladı. Mert, “Servis Modeli Bankacılığı vizyonumuz ile finansal kapsayıcılığın alanını genişletirken, tüm ekosistemin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu. Bu iş birliği, bankacılık hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesini sağlayarak, sektördeki rekabeti de artıracak.

Dijital bankacılıkta yeni bir dönem

GetirFinans ve Fibabanka iş birliği, Türkiye’de dijital bankacılık alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Getir’in kullanıcı deneyimi ile Fibabanka’nın servis bankacılığı altyapısı birleşerek, kullanıcılara yenilikçi ve avantajlı hizmetler sunacak. Bu gelişme, dijital bankacılığın geleceğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.