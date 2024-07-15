Getir, Türkiye’de hızlı market teslimat sektöründe devrim yaratarak kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Ancak, şirket son dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı ve bu da şirketin ikiye bölünmesine yol açtı. Bu süreçte şirketin yönetim kademesindeki yetersizlikler de dikkat çekiyor.

Bölünme kararının arkasındaki sebepler

Getir'in bölünme kararının ardında birkaç temel sebep yatıyor. Şirket, Abu Dabi’nin Devlet Yatırım Fonu Mubadala'dan aldığı 250 milyon dolarlık yatırım ile yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu yeniden yapılanma ile şirket, Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı hizmetlerine odaklanacak bir grup ve e-ticaret, finans, mobilite gibi diğer alanları yönetecek ikinci bir grup olarak faaliyet göstermeye karar verdi​​.

Yönetim kadrosunun yetersizlikleri

Getir’in kurucusu Nazım Salur, bu süreçte yönetimden geri çekilerek iştirakleri Getir Drive ve BiTaksi’ye odaklanacak. Şirketin Türkiye’deki operasyonları Mubadala tarafından yönetilecek ve Batuhan Gültakan Türkiye’deki market hizmetinin CEO'su olarak atandı. Yönetim kadrosundaki bu değişiklikler, şirketin yönetiminde yaşanan yetersizlikleri ve koordinasyon eksikliklerini gidermeyi hedefliyor​.

Getir’in ikiye bölünme sürecinin detayları

Yapılan açıklamalara göre, Getir’in ikiye bölünmesi stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. İlk grup, Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı hizmetlerine odaklanacakken, ikinci grup, Getir’in e-ticaret, finans, mobilite gibi diğer faaliyetlerini yürütecek. Bu stratejik yeniden yapılanma, Getir’in Türkiye’deki liderliğini pekiştirmeyi ve diğer alanlarda daha etkili olmayı amaçlıyor​​.

Yönetim değişikliklerinin ardındaki nedenler

Nazım Salur ve kurucu ortaklar, yeni yapılanma ile birlikte diğer girişimlerine daha fazla zaman ayırabilecekler. Mubadala Diversified Investments Platform CEO’su Hani Barhoush, Getir’in Türkiye’deki geleceğine olan güvenlerini ve bu yeniden yapılanmanın Getir’in stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğunu belirtti​​.