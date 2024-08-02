İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Tugay'ın Karşıyaka’da başlattığı ve Kate Raworth’un döngüsel ekonomi modelinden esinlenerek İzmir’e uyarlanan Gevrek Modeli, tüm kente yayılacak.

Katılımcılık esaslı planlamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, ESHOT ve belediye iştirakleri ile birlikte hareket eden Dr. Cemil Tugay, veriye ve bilime dayalı, katılımcılık esaslı stratejik planlamalar yapıyor. Bu çalışmalar, İzmir’in sosyal ve ekolojik sınırlarını belirleyerek, çoklu krizlerle mücadelede kenti daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor.

İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve İZPA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Renan Funda Barbaros’un katıldığı toplantılarda, stratejik planın detayları ve hedefleri tartışıldı. Velibeyoğlu, "Bu dönem, Büyükşehir Belediyesi, İZSU, ESHOT ve iştiraklerinin ortak ilke ve hedeflerle hareket edeceği bir dönem olacak" dedi.

Başkan Tugay’ın Karşıyaka’da başlattığı Gevrek Modeli, İzmir’in tüm çalışmalarında anahtar sistemlerden biri olacak. Bu model, ekolojik olarak güvenli, sosyal olarak adil ve dirençli bir kent yaratmayı hedefliyor. Prof. Dr. Barbaros, "Planlamada 30, vizyonda 50 yıllık bir perspektif ortaya konuyor. Bu İzmir için çok önemli" şeklinde konuştu.

Radikal adımlar atılacak

Barbaros, "Gezegenin bir parçası olduğumuz bilinciyle hareket edeceğiz. Çoklu krizlerin önüne geçmek için daha radikal adımlar atmamız lazım" ifadelerini kullandı. Toplantının kapanışında ise Genel Sekreter Barış Karcı, "Bakış açısını değiştirmek ve fark yaratmak lazım. Bu kurumda ve kentte bir şeyleri değiştirecek enerji var" dedi.