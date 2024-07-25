Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim-Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen 100 bin sazan yavrusunu, Milas’ın Çallı Mahallesi’ndeki Geyik Barajı’na bıraktı.

Su kaynaklarını canlandırma projesi devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılında başlattığı 'Su kaynaklarının balıklandırılması' projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, bölgedeki balıkçılar, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bakanlığımızın iç sularda başlattığı proje kapsamında baraj göllerimizde ve göletlerde balık popülasyonunu artırmaya devam edeceğiz."

Sazan yavruları su kaynaklarına eklendi

Bu proje sayesinde, Muğla bölgesindeki su kaynaklarının ekosistem dengesi desteklenirken, balıkçılığın da canlanması hedefleniyor. Sazan yavrularının suya bırakılması, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğini artıracak ve çevresel dengeyi koruyacak.