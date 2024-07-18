Geyikli Belediyesi, Muharrem Ayı'nın bereketini ve toplumsal birliği kutlamak amacıyla ilçe halkına aşure ikram etti. Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, bu kutsal ay vesilesiyle yapılan etkinliği duyurdu.

Aşure ikramının önemi

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, aşure dağıtımıyla ilgili şunları söyledi: "Muharrem Ayı, bereketin ve birliğin simgesidir. Bu özel ayı kutlamak için ilçe halkımıza aşure ikramında bulunduk. Toplumumuzun birlik ve beraberliği için bu tür etkinlikler önem taşımaktadır."

Halktan büyük ilgi

Etkinlik, Geyikli halkı tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Katılımcılar, belediyenin düzenlediği bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ve birlikte olmanın önemini vurguladı.

Başkan Mevlüt Oruçoğlu, Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, ilçe halkına teşekkür etti. Bu tür kültürel ve dini etkinliklerin devam edeceğini belirtti ve toplumun her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.